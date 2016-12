Samolot musiał lądować. Z powodu... e-papierosa

Samolot leciał z Dallas do Indianapolis. Na pokładzie było 137 pasażerów i pięciu członków załogi. Rzecznik American Airlines podał, że nikt nie odniósł żadnych obrażeń w związku z pożarem.

Niesprawny e-papieros należący do jednego z pasażerów wywołał niewielki pożar, który szybko udało się ugasić. Zgodnie z procedurami jednak, samolot zmuszony był do lądowania na najbliższym lotnisku.

Pasażerowie szybko przesiedli się w zastępczą maszynę. Inspekcja samolotu, w którym doszło do pożaru podała, że nie dokonał on żadnych większych uszkodzeń. Cała sytuacja przysporzyła jednak wiele strachu pasażerom.

– Zaczęłam się modlić. To wszystko co mogłam zrobić, poza nadzieją, że bezpiecznie wylądujemy...i udało się nam – mówiła jedna z pasażerek Cindy Nelson. – Było dużo paniki i wszyscy zorientowaliśmy się szybko, że będziemy musieli lądować wcześniej. Nadal do końca nie wiedzieliśmy co się dzieje – dodała.

Przepisy Federalnej Administracji Lotu zabraniają przewożenia w luku ładunkowym elektronicznych papierosów. Można natomiast przechowywać je w bagażu ręcznym, jednak nie wolno korzystać z nich w trakcie lotu.