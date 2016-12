Eksplozja autobusu przewożącego żołnierzy. Są zabici

Informację o wybuchu podała turecka armia w oświadczeniu. Napisano ponadto, że w ataku ucierpieć mogli również cywile. Eksplozja nastąpiła w pobliżu lokalnego uniwersytetu. Tureckie agencje podają, że do wybuchu doszło w momencie kiedy tuż obok autobusu znalazł się inny samochód. To właśnie w nim umieszczone miały być materiały wybuchowe, nie zaś bezpośrednio w autobusie, w którym znajdowali się żołnierze. Armia uściśliła ponadto w oświadczeniu, że ofiary to komandosi z brygady stacjonującej w Kayseri.

Zamach miał miejsce w tydzień po ataku w pobliżu stadionu drużyny piłkarskiej w Besiktas w Stambule, w którym zginęły 44 osoby, a ponad 150 zostało rannych.

Jako pierwszy w bliskim sąsiedztwie stadionu wybuchł zdalnie zdetonowany samochód-pułapka. Zaminowany pojazd znajdował się tuż obok autokaru z członkami oddziałów specjalnych ochraniających mecz piłkarski. Druga eksplozja miała miejsce niecałe 45 sekund po pierwszej. W pobliskim parki Macka zamachowiec-samobójca wbiegł w grupę zdezorientowanych policjantów i odpalił przymocowany do własnego tułowia silny ładunek wybuchowy. Z zamieszczonego w internecie nagrania wynika, że oprócz detonacji, przed stadionem oddawane były także strzały z broni palnej.