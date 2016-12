Ta decyzja prezydenta wywołała chaos. Teraz postanowił się z niej wycofać

Decyzja podjęta została ze względu na chaos po ogłoszeniu wycofania najczęściej używanych i najliczniejszych banknotów w Wenezueli. W wielu miastach wprowadzono godzinę policyjną i dokonano licznych aresztowań, ponieważ obywatele dokonywali włamań i plądrowali sklepy, aby pozbyć się banknotów.

Jak zauważa agencja Reutera, chaos spowodowało wycofanie banknotów z obiegu jeszcze zanim wprowadzono nowe o nominałach 500, 2000 i 200000 bolivarów. W wygłoszonym przemówieniu prezydent Nicolas Maduro stwierdził, ze było to spowodowane opóźnieniem przylotu samolotów z nowymi banknotami. Jego zdaniem to wynik „sabotażu wrogów narodu”. Stwierdził, iż jeden z samolotów, które wynajęła Wenezuela, otrzymał polecenie zmiany kursu i poleciał do innego kraju. Inny z kolei miał nie otrzymać pozwolenia na przelot.

Wenezuela jest na krawędzi załamania gospodarczego. W kraju szaleje inflacja, jest problem z dostępem do żywności i innych podstawowych towarów. Opozycja winą za taką sytuację obarcza socjalistyczną politykę prezydenta Nicolasa Maduro oraz jego poprzednika Hugo Chaveza. Ich zdaniem rządy tych dwóch polityków doprowadziły kraj do upadku. Kryzys ekonomiczny w Wenezueli jest już na tyle duży, że władze zdecydowały się jakiś czas temu na otwarcie granicy z tym Kolumbią. 35 tysięcy ludzi ruszyło do przygranicznych miast w celu zrobienia zakupów. W mediach wciąż pojawiają się informacje o grabieżach żywności oraz polowaniach na bezpańskie zwierzęta. W różnych miejscach kraju wybuchają protesty ludności. Wszystkiemu winne gwałtowne spadki cen ropy, które znacząco nadwątliły budżet opartej na eksporcie surowca gospodarki. Sytuację dodatkowo pogarsza rekordowa inflacja oraz przerwy w dostawach prądu i żywności.