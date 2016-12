25 mln dol za głowę lidera tzw. Państwa Islamskiego

Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę za złapanie Abu Bakra al-Bagdadiego pięć lat temu. Była wówczas o ponad połowę niższa. Rok temu wojsko irackie poinformowało, że w ataku lotniczym uszkodzony został samochód, którym podróżował lider tzw. Państwa Islamskiego. Amerykanie nie potwierdzili jednak tej informacji.

Abu Bakr al-Baghdadi urodził się 28 lipca 1971 roku w Sumarrze. Jest przywódcą sunnickiej organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie (ISIL) oraz samozwańczy kalif Państwa Islamskiego, które obejmuje okupowane przez jego organizację terytoria północno-wschodniej Syrii oraz zachodniego Iraku. W momencie inwazji amerykańskiej na Irak był imamem w jednym z meczetów w rodzinnym mieście. Według jednej z wersji, za rządów Saddama Husajna należął do radykalnej organizacji islamskiej. Według innej Amerykanie przez cztery lata przetrzymywali go w Camp Bucca i to tam jego religijne poglądy silnie się zradykalizowały. Według jeszcze innej wersji al-Bagdadi został członkiem al-Kaidy krótko po wybuchu wojny amerykańsko-irackiej.

29 czerwca 2014 ogłosił się władcą Państwa Islamskiego, obejmującego okupowane przez jego organizację terytoria północno-wschodniej Syrii oraz zachodniego Iraku. Posługuje się tytułem kalifa i imieniem Ibrahim ibn Awwad.