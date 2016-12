Media informują o katastrofie rosyjskiego samolotu. Władze utrzymują, że maszyna awaryjnie lądowała

Do wypadku doszło w poniedziałek w okręgu Bułun na południowym-wschodzie Jakucji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje, że nie doszło do katastrofy a do awaryjnego lądowania samolotu. Według informacji podanych przez to źródło, wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi przeżyli. Podobną informację podaje telewizja Rosija24, zaznaczając, że 16 osób odniosło w wyniku zdarzenia ciężkie obrażenia.

W momencie zdarzenia na pokładzie samolotu było co najmniej 32 pasażerów oraz siedmiu członków załogi. BBC News podało, że przeżyło pięć osób.