Ze śpiączki wybudzono potrąconego przez samochód skoczka

Skoczek narciarski ze Słowenii Ernest Prislić został potrącony przez samochód w Planicy 5 grudnia. 23-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala i do tej pory przebywał w śpiączce farmakologicznej.

Do zdarzenia doszło, kiedy młodzi skoczkowie w niedzielę około 9 rano byli w drodze na trening przed Nordic Center w Planicy. Z nieznanych przyczyn samochód osobowy wjechał w grupę skoczków. Nieoficjalnie podano, że może to być wina kierowcy, który miał ograniczoną widoczność ze względu na zamarzniętą przednią szybę. Policja wszczęła już dochodzenie w sprawie.

W wypadku najbardziej ucierpiał 23-letni Prislić. Został przewieziony najpierw do szpitala w Jasenicy. Później helikopter zabrał go do Centrum Klinicznego w Ljubjanie.