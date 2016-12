Kolegium elektorskie zdecydowało. Donald Trump oficjalnie prezydentem elektem USA

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbyły się 8 listopada i większość wyników znana była kilkanaście godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Najdłużej, bo 20 dni liczono głosy w stanie Michigan, który jest tzw. stanem wahadłowym (elektorat nie jest przywiązany do jednej partii – red.). Ostatecznie na Donalda Trumpa głos oddało 62 352 375 Amerykanów (46,5 proc. wszystkich głosów). Jego kontrkandydatka z Partii Demokratycznej Hillary Clinton przekonała do siebie 64 429 062 Amerykanów (48,1 proc. wszystkich głosów).

Zwycięstwo Trumpa przy takim rozkładzie głosów było możliwe dzięki specyficznemu systemowi wyborczemu w USA, gdzie działa instytucja Kolegium Elektorskiego. Prezydentem zostaje osoba, która zdobędzie więcej tzw. głosów elektorskich - to właśnie miliarder z Nowego Jorku zebrał więcej głosów elektorskich i przekroczył wymaganą liczbę 270. Trump otrzymał dotychczas 304 z 306 zadeklarowanych głosów elektorów, natomiast Hillary Clinton poparło do tej pory 228 z 232 elektorów, na których głosy mogła liczyć. Wiceprezydentem USA będzie Mike Pence.

Jak odbywa się głosowanie?

Elektorzy głosy na kolejnego prezydenta USA oddawali 19 grudnia. Każdy spośród 538 członków Kolegium Elektorów zagłosował w swoim stanie, a do 28 grudnia powinny zostać dostarczone przewodniczącemu Senatu oraz Archiwiście USA (urzędnikowi kierującemu National Archives and Records Administration, który jest mianowany przez głowę państwa - red.). 6 stycznia 2017 roku zbierze się Senat, by oficjalnie policzyć głosy i ogłosić zwycięzcę. Zrobi to urzędujący wiceprezydent, jako przewodniczący Senatu.

Liczba elektorów danego stanu odpowiada łącznej liczbie członków Izby Reprezentantów i Senatorów tej jednostki (każdy stan posiada dwóch senatorów, a liczba członków Izby Reprezentantów uzależniona jest od liczby ludności, stąd najwięcej, bo 55 głosów elektorów można zdobyć w Kalifornii - red.). Trzema głosami w Kolegium dysponuje Dystrykt Kolumbii, stołeczna jednostka terytorialna USA, która nie posiada senatorów, a w Izbie Reprezentantów ma jednego pozbawionego prawa głosu przedstawiciela.