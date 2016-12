„Cywilizowany świat musi zmienić myślenie”. Politycy wyrażają solidarność po tragedii w Niemczech

„Tragedia w Berlinie. Kto może, proszę o modlitwę za zdrowie Rannych i za dusze Tych co zginęli” - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Na wydarzenia w Berlinie zareagowało również polskie MSZ.

Kondolencje złożył także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. „Bardzo zasmuciła mnie wiadomość o ofiarach na świątecznym jarmarku na Bteirscheidplatz. Moje myśli są przy ofiarach. Europa jest gotowa do pomocy” - zapewnił.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej napisała, że „po raz kolejny uderzono w Europę”. „Myślami jestem z ofiarami i ich rodzinami” - dodała.

Do ataku w Berlinie odniósł się Donald Trump. Prezydent elekt wspomniał też o zamachu na ambasadora Rosji w Turcji oraz strzelaninie w Zurychu. „Jest coraz gorzej. Cywilizowany świat musi zmienić myślenie!” - podkreślał. Trump w specjalnym oświadczeniu dawał do zrozumienia, że na ulicy zginęli niewinni ludzie, a Państwo Islamskie regularnie morduje chrześcijan.

„Wyrażam moją solidarność i współczucie dla kanclerz Merkel i wszystkich rodzin ofiar ataku w Berlinie” - napisał na Twitterze prezydent Francji Francois Hollane.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz m.in. życzył rannym powrotu do zdrowia.

Atak w Berlinie

Niemiecka policja poinformowała, że w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Samochód miał polską rejestrację. W kabinie znaleziono także zwłoki innej osoby. Około 3 nad ranem we wtorek niemiecka policja potwierdziła, że to Polak. Do tej pory wiadomo, że zginęło 12 osób, a około 50 jest rannych.