Wstrząsające relacje świadków tragedii w Berlinie. „Ludzie płakali, wokół były ciała”

BBC opisuje relację brytyjskiej turystki Emmy Rushton. „Czekaliśmy, rozglądając się na światłach. Wracaliśmy do hotelu, gdy nagle usłyszeliśmy ogromny huk. Wszędzie było pełno szkła. Żeby dostać się do hotelu musieliśmy przejść przez miejsce tego zdarzenia. Widzieliśmy ludzi trzymających się za głowy” - mówiła.

Australijka Trisha O'Neill przyznała z kolei w ABC News, że usłyszała krzyki, a następnie wszyscy zamarli. „Ludzie płakali, ja też się rozpłakałam. Wokół były ciała ludzi, w tym dzieci” - opowiadała.

Świadek Mike Fox podkreślał, że zachowanie kierowcy ciężarówki na pewno było celowe. Dodał, że pomagał ludziom, którzy prawdopodobnie mieli połamane kończyny.

Inni świadkowie twierdzili, że ciężarówka jechała z prędkością ok. 65 km/h. Zastępca redaktora naczelnego Berliner Morgenpost, który widział tragedię w Berlinie na własne oczy także mówił o dużym hałasie i chaosie, który powstał po tym zdarzeniu. „Wiele osób zostało rannych. To było bardzo traumatyczne przeżycie” - podkreślał w rozmowie z CNN.

Atak w Berlinie

W poniedziałek w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Samochód miał polską rejestrację. W kabinie znaleziono także zwłoki innej osoby. Około 3 nad ranem we wtorek niemiecka policja potwierdziła, że to Polak. Nad ranem służby rozpoczęły szturm na byłym lotnisku Tempelhof, które obecnie jest jednym z największych ośrodków dla uchodźców. Podano ponadto, że podejrzanym o dokonanie ataku jest 23-letni Pakistańczyk Naved B. Do tej pory wiadomo, że zginęło 12 osób, a około 50 jest rannych.