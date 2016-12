Merkel w szoku po tragedii w Berlinie. „Musimy założyć, że był to atak terrorystyczny”

– Było to straszne zdarzenie. Myślimy teraz o rodzinach i przyjaciołach tych, którzy zginęli. Całe Niemcy łączą się z tymi osobami. Jestem wstrząśnięta, zszokowana i smutna. Wszyscy mamy nadzieję, że ci, którzy są ranni wyzdrowieją i będą mogli dalej żyć po tym strasznym doświadczeniu – mówiła Angela Merkel. – Myślę też o wszystkich służbach, które ratowały ludzkie życie. Darzę zaufaniem wszystkie służby bezpieczeństwa i wierzę, że ustalą, dlaczego doszło do tej tragedii i wymierzą tak surową karę, jak będzie to konieczne – dodała.

Kanclerz Niemiec podkreśliła, że na razie nie znamy szczegółów tego zdarzenia, ale musimy założyć, że był to atak terrorystyczny. – Dla wszystkich to smutna informacja. Jeśli potwierdzi się, że tragedię spowodowała osoba, która ubiega się o azyl w Niemczech, byłaby to straszna informacja – stwierdziła.

Merkel poinformowała, że we wtorek spotyka się sztab kryzysowy. – Zaprosiłam ministrów na spotkanie, aby porozmawiać o konsekwencjach tego zdarzenia. W południe udam się na miejsce tragedii, aby tak, jak inni obywatele wyrazić swój smutek – przyznała. – Wszyscy zadają sobie pytanie, jak w miejscu, gdzie robimy świąteczne zakupy i cieszymy się życiem, uderza morderca. Nie chcemy żyć w tej świadomości, nie chcemy z tego wszystkiego rezygnować. Nie chcemy, aby strach nas paraliżował – dodała na zakończenie.