Strzelanina w niemieckim Wiesbaden. Policja poszukuje sprawcy

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Biebrich w miejscowości Wiesbaden w Hesji. Około godziny 8:30 w kiosku na skrzyżowaniu ulic Rathausstrasse i Armenruhstrasse doszło do strzelaniny. Napastnik, którego tożsamość jest na razie nieznana, zaczął strzelać do 59-letniej kobiety, właścicielki kiosku. W wyniku odniesionych ran kobieta zmarła na miejscu. Sprawca ataku ranił także jej 63-letniego męża oraz 21-letniego bratanka. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Według danych niemieckich służb, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Napastnik nie został jeszcze zatrzymany przez policję. Jego tożsamość pozostaje nieznana. Świadkowie zdarzenia wskazali, że sprawca ataku na właścicielkę kiosku i jej krewnych jest mężczyzną w wieku około 20-30 lat, który może być uzbrojony. W momencie ataku na kiosk był ubrany w ciemnozieloną kurtkę oraz jasne jeansy. Napastnik ma około 170-175 cm wzrostu. Wstępna hipoteza policji zakłada, że przestępca miał planować napad rabunkowy, jednak sytuacja wymknęła mu się spod kontroli. Policja zaapelowała o pomoc do wszystkich, którzy byli świadkami zdarzenia lub posiadają informacje, które mogą pomóc w jego zatrzymaniu.