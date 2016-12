Papież złożył kondolencje ofiarom zamachów w Berlinie. Przesłał także list do Putina

Papież Franciszek przesłał we wtorek dwa telegramy: do biskupa Berlina oraz do prezydenta Rosji. Ubolewa w nich nad poniedziałkowym rozlewem krwi w Niemczech i w Turcji.