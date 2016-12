Potężna eksplozja na targu fajerwerków. Dziesiątki zabitych

Na targowisku w Tultepec, na przedmieściach Meksyku, doszło do serii eksplozji sprzedawanych tam fajerwerków. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 29 osób, a co najmniej 70 zostało rannych.

Do eksplozji doszło około 14:50 czasu lokalnego na targowisku, na którym wielu ludzi kupuje fajerwerki w okresie świątecznym. – 26 osób zginęło na miejscu, a dwie po przewiezieniu do szpitala, podnosząc tym samym liczbę ofiar do 29 osób – poinformował gubernator stanu Eruviel Avila. – Targowisko zostało zrównane z ziemią - mówił z kolei Luis Felipe Puente, odpowiedzialny za ochronę cywilną. – Wielu rannych jest w stanie krytycznym – dodał. Po trzech godzinach straży pożarnej udało się opanować ogień, który objął całe targowisko, który zajął także kilka domów i samochodów, znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia. Prezydent Enrique Pena Nieto złożył na Twitterze kondolencje rodzinom ofiar. „Składam wyrazy kondolencji dla rodzin tych, którzy zginęli w wyniku zdarzenia i życzę powrotu do zdrowia wszystkim, którzy zostali poszkodowani w tym wypadku” – napisał. Policja i wojsko zostały zaangażowane do pomocy chorym na miejscu zdarzenia. Wielu z nich jest poważnie poparzonych. Ofiary przetransportowane zostały do szpitala ambulansami oraz helikopterami. – Usłyszeliśmy eksplozje, myśleliśmy początkowo, że dochodzą z pobliskiego sklepu pirotechnicznego – mówi świadek zdarzenia i mieszkanka terenu nieopodal miejsca zdarzenia Alejandra Pretel. – Moi sąsiedzi mówią teraz, że ziemia się trzęsła, jednak nie zdążyłam tego zaobserwować, ponieważ zaczęłam uciekać – dodała. / Źródło: huffpostmaghreb.com