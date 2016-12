Policja zapowiada zakaz wjazdu ciężarówek na świąteczne imprezy w plenerze

Wiktor Kowalenko, naczelnik moskiewskiej policji drogowej podkreślił, że w związku z zamachami w Nicei oraz w Berlinie, do przeprowadzenia których użyto ciężarówek, podjęto dezycję o wprowadzeniu zakazu wjazdu dla tego typu pojazdów w okolice miejsc, w których odbywają się imprezy świąteczne. Ponadto, w te rejony będzie wysłana znacznie większa ilość policyjnych patroli.

Kowalenko zaznaczył, że chodzi przede wszystkim o 31 grudnia, czyli dzień, w którym w wielu miejscach Moskwy odbędą się sylwestrowe imprezy plenerowe. Policja ma tego dnia blokować wjazd dużych pojazdów do miasta, aby zapobiec ewentualnym zamachom z użyciem ciężarówek. Z kolei Władimir Domaszew z moskiewskiej policji podkreślił, że na Plac Czerwony, na którym będzie się odbywać noworoczny koncert, zostaną wpuszczone tylko i wyłącznie te osoby, które będa posiadały ważny bilet. Ponadto, przed wejściem będzie prowadzona szczegółowa kontrola.

Bezpieczeństwa w okresie Sylwestra oraz świąt ma w stolicy Rosji pilnować blisko 15 tysięcy funkcjonariuszy.

Zamach w Berlinie

W poniedziałek w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Samochód miał polską rejestrację. W kabinie znaleziono także zwłoki innej osoby. Około 3 nad ranem we wtorek niemiecka policja potwierdziła, że to Polak. Nad ranem służby rozpoczęły szturm na byłym lotnisku Tempelhof, które obecnie jest jednym z największych ośrodków dla uchodźców. Podano ponadto, że podejrzanym o dokonanie ataku jest 23-letni Pakistańczyk Naved B. Początkowo informowano, że został on zatrzymany. Jednak policja w Berlinie poinformowała około godz. 13:00, że schwytała nieodpowiedniego człowieka. W wyniku zamachu zginęło 12 osób, blisko 50 zostało rannych.