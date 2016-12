W Nigerii skonfiskowano ponad setkę worków „plastikowego ryżu”. „Bóg wie, co by było, gdyby ludzie to zjedli”

Na trop wykonanego z plastiku ryżu natrafili funkcjonariusze z Lagos, dawnej stolicy Nigerii. Szef tamtejszej policji powiedział, że fałszywy ryż miał być sprzedawany podczas okresu świątecznego. Jak mówił, po ugotowaniu ryż był bardzo kleisty. – Tylko Bóg wie, co mogło się wydarzyć, gdyby ludzie to zjedli – powiedział Haruna Mamudu, szef policji z Lagos. Wszystko wskazuje na to, że ryż przeszmuglował do kraju jeden z lokalnych biznesmenów. Skonfiskowano 102 worki, każdy ważący po 25 kilogramów. Na workach umieszczono napis: „Best Tomato Rice”.

Funkcjonariusze nie ustalili jeszcze skąd pochodził plastikowy ryż. Wcześniej takie przypadki zdarzały się w Chinach, rok temu właśnie w tym kraju znaleziono spreparowany w podobny sposób fałszywy ryż. BBC podkreśla, że to właśnie ryż jest najpopularniejszym pożywieniem w Nigerii.

Reporter BBC miał okazję na własne oczy przekonać się, jak wyglądał plastikowy ryż. Relacjonował, że na samym początku był przekonany, że ma do czynienia z normalnym ryżem. – Gdy przepuszczałem go przez palce, ciężko było cokolwiek stwierdzić. Dopiero gdy powąchałem go, poczułem słaby, ale chemiczny zapach – mówił Martin Patience, dziennikarz BBC w Nigerii.

Obecnie próbki plastikowego ryżu skonfiskowanego w Lagos trafiły do laboratorium, gdzie zostanie ustalone, z czego tak naprawdę był wykonany. Lokalne władze apelują do mieszkańców, by uważali na „tajemnicze pożywienie”, ponieważ może być groźne dla zdrowia.