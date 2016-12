MSZ odpowiada Komisji Europejskiej ws. TK. „Uznajemy, że polityczny spór dotyczący Trybunału został zakończony”

21 grudnia Komisja Europejska zdecydowała, że wyśle Polsce nowe, dodatkowe zalecenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Jak argumentował podczas konferencji prasowej wiceszef KE Frans Timmermans „problemy, o których informowało w przeszłości KE, nie zostały rozwiązane”.

Do tej decyzji odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak zapewniło MSZ w opublikowanym na stronie komunikacie, polski rząd zapozna się z treścią uzupełniającego zalecenia Komisji Europejskiej. Pismo trafiło 21 grudnia do rządu. MSZ zapowiedziało, że rząd na te rekomendacje odpowie we wskazanym terminie (KE dało Polsce na to 2 miesiące - red.). „Podtrzymujemy deklarację pełnej gotowości do obiektywnego i merytorycznego dialogu z Komisją Europejską w każdej sprawie” - czytamy w komunikacie.

„Polityczny spór o TK został zakończony”

MSZ wskazuje, że ostatnie prace legislacyjne, które dotyczyły funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, miały na celu przywrócić stabilne podstawy funkcjonowania tej instytucji (wymieniono m.in. ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK czy o statusie sędziów TK) i są one zgodne z europejskimi normami dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego.

„W związku z powołaniem przez Prezydenta RP nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego 21 grudnia br. uznajemy, że polityczny spór dotyczący Trybunału został zakończony. Mamy nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem” - stwierdza MSZ w komunikacie i dodaje, że w „obliczu tych faktów”, tym bardziej uznaje za niezasadne podtrzymanie przez KE twierdzeń o zagrożeniu praworządności w Polsce.

„Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia znajdą zrozumienie w Komisji Europejskiej” - pada na koniec komunikatu ministerstwa spraw zagranicznych.