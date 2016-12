Historyczna porażka Clinton. „Ameryka to jedyny kraj, w którym można zarazem przegrać i wygrać”

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbyły się 8 listopada i większość wyników znana była kilkanaście godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Najdłużej, bo 20 dni liczono głosy w stanie Michigan, który jest tzw. stanem wahadłowym (elektorat nie jest przywiązany do jednej partii – red.). Zwycięstwo Trumpa przy takim rozkładzie głosów było możliwe dzięki specyficznemu systemowi wyborczemu w USA, gdzie działa instytucja Kolegium Elektorskiego. Prezydentem zostaje osoba, która zdobędzie więcej tzw. głosów elektorskich - to właśnie miliarder z Nowego Jorku zebrał więcej głosów elektorskich i przekroczył wymaganą liczbę 270 głosów.

Elektorzy głosy na kolejnego prezydenta USA oddawali 19 grudnia. Każdy spośród 538 członków Kolegium Elektorów zagłosował w swoim stanie, a do 28 grudnia powinny zostać dostarczone przewodniczącemu Senatu oraz Archiwiście USA (urzędnikowi kierującemu National Archives and Records Administration, który jest mianowany przez głowę państwa - red.).

Jak podaje CNN, na kandydatkę Demokratów głosowało 65 844 954 osób (48,2 proc.), natomiast Donalda Trumpa poparło 62 979 879 amerykańskich obywateli, co stanowi 46,1 proc. wszystkich oddanych głosów. Mimo tej ogromnej przewagi to Donald Trump został prezydentem kraju. Jest to skutek amerykańskiego systemu wyborczego, zgodnie z którym o zwycięstwie decydują głosy elektorskie gromadzone w poszczególnych stanach. Oficjalne wyniki wyborów skomentował prezydent elekt, który stwierdził, że „Clinton nie miałaby takiej przewagi, gdyby nie głosy zdobyte w sposób nielegalny”. Polityk nie sprecyzował jednak, o co mu dokładnie chodzi i na czym miałoby polegać rzekome oszustwo kandydatki Demokratów. – Ameryka to chyba jedyny kraj, w którym można wygrać wybory, a jednocześnie je przegrać – stwierdziła senator Barbara Boxer z Partii Demokratycznej. Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych ma się odbyć 20 stycznia.