Wielka operacja wojskowa. Zatrzymano około 500 dżihadystów, uwolniono 1880 cywilów

Boko Haram to zmilitaryzowana muzułmańska organizacja ekstremistyczna, która domaga się wprowadzenia prawa szariatu we wszystkich 36 nigeryjskich stanach. Odrzuca również zachodnie modele edukacji. Od 2013 roku ugrupowanie jest wpisane na listę organizacji terrorystycznych amerykańskiego Departamentu Stanu. W 2014 roku islamiści mieli pod swoją kontrolą obszar, który wielkością odpowiadał terytorium Belgii. Z danych amerykańskich oraz nigeryjskich władz wynika, że od początku funkcjonowania

Z informacji podanych przez nigeryjski resort obrony wynika, że Boko Haram może przetrzymywać od sześciu do ośmiu tysięcy zakładników. Część z nich znajduje się w rejonie wzgórz Gwoza, inni są uwięzieni w lesie Sambisa. Według ekspertów część cywilów mogła zostać wywieziona do państw, które sąsiadują z Nigerią tzn do Kamerunu, Czadu czy Nigru.

Generał Lucky, dowódca operacji powiedział podczas konferencji prasowej w Maiduguri, że żołnierze aresztowali ponad 500 terrorystów. 19 z nich miało się już dobrowolnie przyznać do winy oraz zgłosić gotowość do poddania się karze. Wśród zatrzymanych znalazło się ponadto 37 cudzoziemców, co do których nie było pewności, czy prowadzili działalność terrorystyczną. Dowódca operacji podkreślił, że nigeryjscy żołnierze nie cofną się przed niczym, aby pokonać dżihadystów i uwolnić cywilów. – Jesteśmy obecnie na dobrej drodze do pokonana dżihadystów. Nie mogę zdradzić szczegółow, ale zapewniam, że wszystko idzie w dobrym kierunku podkreślił wojskowy podczas konferencji.