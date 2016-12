Zaskakująca deklaracja szwedzkich władz. „Potrzebujemy jeszcze więcej imigrantów”

W 2015 roku o azyl w Szwecji ubiegało się aż 163 tys. osób, co stanowi europejski rekord. Według szwedzkich władz, w porównaniu do poprzedniego roku liczba wniosków o azyl spadnie o 80 procent. Te statystyki to powód do niepokoju dla rządzących. Szef działu prognoz w szwedzkiej Publicznej Agencji Zatrudnienia Hakan Gustavsson stwierdził, że Szwecji w najbliższych latach może grozić niedobór siły roboczej. – Napływ imigrantów złagodził niedobór, jednak jest on nadal widoczny –mówił. – W kraju zwiększyła się aktywność gospodarcza, bez względu na sposób, w jaki na to patrzymy – dodał.

Szacuje się, że liczba ludności Szwecji przekroczy 10 mln osób w przyszłym roku, co stanowi wzrost o 9 procent w ciągu ostatniej dekady. Taki wzrost liczby ludności nie byłby możliwy bez imigrantów, którzy przybywają do kraju.

Gustavsson, którego cytuje agencja Reutera poinformował również, że Szwecja jest gotowa przyjąć 64 tys. imigrantów rocznie, aby utrzymać równowagę między liczbą osób pracujących i przebywających na emeryturze.