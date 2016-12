Anis Amri, podejrzany o dokonanie zamachu w Berlinie, został zastrzelony w Mediolanie

Do strzelaniny doszło około godz. 3 nad ranem w Mediolanie. Według relacji ANSA, policjanci patrolowali ulice miasta i podeszli do mężczyzny, którego napotkali po drodze. Gdy poprosili go o pokazanie dokumentu tożsamości, by dokonać rutynowej kontroli, ten wyciągnął broń.

Rozpoczęła się strzelanina, w której ranny został jeden z policjantów, a mężczyzna zginął w wymianie ognia. ANSA potwierdziła w kilku źródłach, że zastrzelony mężczyzna to 24-letni Anis Amri, podejrzany o przeprowadzenie 19 grudnia zamachu w Berlinie. Te informacje potwierdziło po godz. 11 w piątek, 23 grudnia, włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Odciski palców Tunezyjczyka Anisa Amriego znaleziono na drzwiach ciężarówki, która wjechała w tłum ludzi przebywających na jarmarku świątecznym w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg. W wyniku zamachu zginęło 12 osób, blisko 50 zostało rannych.

Przeszłość Amriego

Przybyły w 2011 roku do Włoch Anis odsiedział w tamtejszym więzieniu 4 lata. Jako że tunezyjskie władze nie chciały przyjąć swojego rodaka, otrzymał on jedynie polecenie opuszczenia Włoch po odbyciu kary. W 2015 roku pojawił się w Niemczech, gdzie według raportów urzędników "wykazywał dużą mobilność", przemieszczając się między poszczególnymi landami. Podjęta przez władze próba deportacji Tunezyjczyka nie powiodła się ze względu na brak dokumentów potwierdzających jego tożsamość.