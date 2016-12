Putin napisał świąteczny list do Trumpa. Zaapelował o „przywrócenie dwustronnej współpracy”

Putin złożył Trumpowi „najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne”. Po otrzymaniu listu Trump wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że wiadomość wysłana przez prezydenta Rosji była bardzo miła. – Mam nadzieję, że obie strony są w stanie wywiązać się z tych myśli i nie musimy wędrować odrębnymi ścieżkami – powiedział prezydent elekt.

CNN informuje, że prezydent Rosji w swoim liście pisał o globalnych i regionalnych wyzwaniach, przed którymi stały Stany Zjednoczone i Rosja w ostatnich latach. „Stosunki między Rosją i USA pozostają ważnym czynnikiem w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa we współczesnym świecie” - stwierdził Putin. „Mam nadzieję, że działając w sposób konstruktywny i pragmatyczny, będziemy zdolni do podjęcia realnych kroków, w celu przywrócenia dwustronnej współpracy na różnych obszarach, jak również przenieść poziom międzynarodowej współpracy na wyższy poziom - dodał.

„Zamrożony dialog”

Amerykańska stacja przypomina jednak ostatni wywiad rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, w którym mówił o słabych relacjach z administracją Baraka Obamy. – Zamroziliśmy dialog ze Stanami Zjednoczonymi niemal na każdym poziomie – przyznawał.

Pieskow stwierdził, że choć Rosjanie nie podejrzewają, by nowa administracja USA od razu zrezygnowała z planów poszerzania NATO, to zapadła decyzja o ograniczeniu kontaktów między państwami. – Praktycznie każdy poziom dialogu z USA jest zamrożony. Nie komunikujemy się ze sobą, a jeśli już, to na poziomie niezbędnego minimum – powiedział Pieskow.