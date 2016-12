Azyl dzięki chrztowi? Muzułmanie, którzy uciekli do Niemiec, przechodzą na chrześcijaństwo

Od jesieni 2015 roku szlakiem bałkańskim docierają do Niemiec nie tylko uchodźcy z Syrii, Afganistanu i Iraku. Z falą tą przybyło także wielu Irańczyków uciekających przed reżimem mułłów. Według Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), w 2016 roku do listopada wnioski o azyl złożyło ponad 25 tys. osób z Islamskiej Republiki Iranu. Dla porównania, w okresie od stycznia do listopada 2015 roku wniosków takich było niecałe 4500.

Jak podaje „Deutsche Welle”, stale rosnąca liczba irańskich konwertytów wywołuje mieszane uczucia. W urzędzie BAMF i urzędach ds. cudzoziemców przeważa sceptycyzm. Urzędnik podejmujący decyzję w procedurze azylowej musi ocenić, czy zmiana wyznania danej osoby jest podyktowana względami taktycznymi, by uzyskać azyl, czy jej religijnością. W Nadrenii-Palatynacie ludzi nie pyta się o żadne treści religijne. Natomiast w Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii uchodźcy muszą wykazać się wiedzą o dziejach chrześcijaństwa. Taką praktykę administracyjną krytykowano na krajowym synodzie Kościoła ewangelicko-luterańskiego pod koniec listopada w Bawarii. Władze Kościoła negatywnie oceniają katalog pytań testujących wiedzę religijną.