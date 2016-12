Zakończyła się największa ewakuacja cywilów w powojennej historii Niemiec

BBC podkreśla, że była to największa ewakuacja ludności cywilnej w powojennej historii Niemiec. Wszystko z powodu bomby, którą we wtorek odkryto w centrum bawarskiego Augsburga. Wtedy rozpoczęto przygotowania do wielkiej ewakuacji. Władze poinformowały, że mieszkańcy muszą opuścić wyznaczony teren. Wydzielono obszar zagrożenia w promieniu 1,5 km od miejsca, gdzie znaleziono bombę.

Na ewakuację wybrano dzień Bożego Narodzenia, ponieważ jak podkreślają przedstawiciele władz, wtedy było łatwiej ją przeprowadzić, niż w normalny dzień roboczy. Część mieszkańców schroniła się u swojej rodziny lub znajomych. Inni skorzystali z otwartych na czas ewakuacji hal sportowych i szkół.

Ważąca 1,8 tony bomba z czasów II wojny światowej została rozbrojona w niedzielę. Władze miasta poinformowały na Twitterze, że ewakuacja dobiegła końca.