„Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie”. Co sześć minut ginie wyznawca tej religii

Rozmowa z prof. Introvigne została opublikowana na portalu Radia Watykańskiego 26 grudnia – w dzień pamięci św. Szczepana uznawanego za pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Według wyliczeń CESNUR w mijającym roku z powodu swojej wiary zamordowanych zostało około 90 tysięcy chrześcijan, a od 500 do 600 milionów doświadczało ograniczeń w wyznawaniu religii. Dane oznaczają, że co chrześcijanin jest mordowany co sześć minut. Mimo to sytuacja jest lepsza niż w 2015 roku, gdy z powodu wiary zamordowano 105 tysięcy wyznawców tej religii.

– Nie umniejszając cierpienia wyznawców innych religii, należy stwierdzić, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie – ocenił prof. Introvigne. Wyjaśnił, że około 500 do 600 milionów chrzęscijan nie może w pełni realizować wolności religijnych. Jak wskazał, statystyki pochodzą z przynajmniej czterech źródeł – kierowanego przez niego CESNUR oraz trzech niezależnych amerykańskich ośrodków badawczych. Badacz dodał, że nikt nie liczy w statystykach osób, które stają przed wyborem, który w skrócie można opisać, jako: “porzuć swoją religię lub zgiń”.

Zdaniem dyrektora CESNUR, na całym świecie wzrasta nietolerancja, dyskryminacja oraz prześladowania z powodu religii.

Prof. Introvigne równocześnie podkreślił, że z powodu działań tzw. Państwa Islamskiego w 2016 roku zginęła zbliżona liczba chrześcijan oraz muzułmanów. – Muzułmanie są mordowani przede wszystkim przez innych muzułmanów. Szyici są zabijani przez sunnitów. Czasem sunnici mordują szyitów. Muzułmanie, którzy nie zgadzają się z pewnym pojmowaniem islamu są zabijani przez ekstremistów, dokładnie tak, jak w przypadku działania tzw. Państwa islamskiego – powiedział badacz.