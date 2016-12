Szef Komisji Europejskiej wezwał portale społecznościowe do walki z dezinformacją

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwrócił się z apelem do właścicieli i twórców portali społecznościowych o większą kontrolę publikowanych treści. Zdaniem Junckera leży to w interesie tychże firm, ponieważ „wiarygodność jest ich największym atutem”. Cała jego wypowiedź nawiązywała do niedawnych rzekomych gróźb Izraela pod adresem Pakistanu, które wywołały realną odpowiedź rządu tego kraju.

W reakcji na spreparowaną wiadomość pakistański minister obrony Khawaja Asif sugestywnie przypomniał, że jego kraj również posiada broń atomową. Zareagował tak na jeden z kompletnie zmyślonych artykułów, zamieszczony na stronie internetowej z fikcyjnymi newsami. Chodziło i rzekome groźby izraelskiego ministra obrony pod adresem Pakistanu. „Jeśli Pakistan wyśle wojska do Syrii, zniszczymy ten kraj nuklearnym atakiem” – brzmiała zmyślona wypowiedź ministra obrony Izraela. Szef resortu obrony Izraela zareagował na komunikat Asifa stwierdzeniem, że jest on oparty na kłamstwie. Za pośrednictwem oficjalnego konta na Twitterze definitywnie zaprzeczył prawdziwości cytowanych wypowiedzi.