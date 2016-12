Izrael wściekły po rezolucji ONZ. Premier Ukrainy musiał odwołać swoją wizytę

Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadziła głosowanie dotyczące osiedli żydowskich. Ukraina była wśród 14 krajów, które poparły rezolucję. Dotyczy ona wstrzymania budowy osiedli żydowskich na okupowanych terytoriach palestyńskich.

W związku z tym, premier Benjamin Netanjahu odwołał wizytę Wołodymyra Hrojsmana w Izraelu. Służba prasowa ukraińskiego premiera podała, że wizyta jest odłożona na czas nieokreślony. Premier Ukrainy stwierdził, że sytuacja „nie jest dramatyczna” i dodał, że między dwoma krajami jest więcej rzeczy, które je łączą niż tych, które je dzielą.