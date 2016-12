Legenda amerykańskiej polityki doradcą Donalda Trumpa w sprawach polityki zagranicznej

Kissinger jest przez wielu określany mianem legendy. Były doradca ds. bezpieczeństwa w gabinecie prezydenta Nixona, a następnie szef amerykańskiej dyplomacji dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom negocjacyjnym doprowadził do zakończenia wojny Jom Kippur między Izraelem, a Egiptem i Syrią. To właśnie Kissinger przygotowywał wizytę prezydenta Nixona w Chinach, która zakończyła się przyjęciem zasady jednych Chin.

Podczas kampanii wyborczej wiele mówiło się sympatii Donalda Trumpa do prezydenta Rosji Władimira Putina. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, iż Henry Kissinger zna osobiście rosyjskiego przywódcę z czasów, gdy ten pracował dla KGB na terenie ówczesnejgo NRD. W kilku wywiadach były szef amerykańskiej dyplomacji zwracał uwagę na konieczność zbliżenia się z Rosją, co miałoby nie tylko zapobiec wzrostowi potęgi militarnej Chin, ale również doprowadzić do umocnienia ładu i światowego porządku. Według Politico, Kissinger mógłby sugerować Trumpowi uznanie swoistej zwierzchności Rosji nad terenami położonymi na południowym zachodzie od dawnych republik ZSRR tzn na Ukrainie, Białorusi, Gruzji oraz Kazachstanie. Kissinger miałby być również odpowiedzialny za przygotowanie planu gospodarczego i politycznego rozwoju dla Ukrainy. 93-letni polityk miałby się stać swoistym pośrednikiem między Moskwą a Waszyngtonem, który dbałby o to, aby wzajemne relacje między tymi państwami były poprawne.

Medialne doniesienia skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że Kissinger to jeden z najmądrzejszych żyjących polityków na świecie, który posiada niezwykłe doświadczenie i wiedzę o stosunkach międzynarodowych. Informacja o nominacji Kissingera nie została jeszcze potwierdzona przez amerykańską administrację. – Myślę, że Trump chce w ten sposób przygotować ofensywę dyplomatyczną – powiedział Marcel H. van Herpen z holenderskiego think-tanku Cicero. Zdaniem eksperta „nominacja Kissingera potwierdza to, że prezydent elekt jest realistą i najważniejszy jest dla niego ład i porządek światowy, a nie prawa człowieka czy demokracja”.