Sąd zdecydował o areszcie wobec uchodźców, którzy chcieli podpalić Polaka w Berlinie

Sześciu spośród siedmiu sprawców zgłosiło się na posterunek policji wieczorem 26 grudnia. Siódmy został aresztowany 27 grudnia nad ranem. Sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu w związku z postawionym im zarzutem próby podpalenia człowieka.

Z relacji „Berliner Zeitung” wynika, że w nocy z 24 na 25 grudnia na stacji metra Schoenleinstrasse w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg siedmiu mężczyzn podpaliło ubrania oraz rzeczy należące do bezdomnego mężczyzny, który spał na ławce na peronie stacji metra. Dzięki szybkiej interwencji maszynisty oraz pasażerów podziemnej kolejki, mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podaje „Bild”, ofiarą podpalaczy jest 37-letni obywatel Polski.

Po całym zajściu napastnicy próbowali uciec metrem z miejsca zdarzenia, aby uniknąć odpowiedzialności. Incydent został jednak zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu. Ponieważ nagrania są bardzo dobrej jakości, wyraźnie widać na nich twarze podpalaczy. Sześciu sprawców to Syryjczycy, siódmy to Libijczyk. Sprawcy mają od 15 do 21 lat.