Coraz więcej imigrantów dobrowolnie opuszcza Niemcy. Pomogły dopłaty od państwa

Niemieckie Federalne Biuro do Spraw Migracji i Uchodźców BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) szacuje, że w mijającym roku kraj dobrowolnie opuściło 55 tysięcy imigrantów. To najwyższy wynik od 16 lat. Podróże współfinansowane są przez rząd Niemiec.

Jak wynika ze statystyk urzędu, z programu powrotów skierowanego dla uchodźców korzystali głównie mieszkańcy wschodnich Bałkanów. Osoby z tamtych stron nie miały większej szansy na uzyskanie prawa pobytu w Niemczech i chętnie godziły się na dobrowolny powrót zamiast deportacji. Największą grupę w tym gronie w liczbie 15 tys. stanowili Albańczycy. Kolejne nacje to Serbowie, Irakijczycy i Obywatele Kosowa: minimum po 5 tys. każda.

Największy wzrost powrotów odnotowano wśród Afgańczyków, Irańczyków i Irakijczyków. Przybysze z Afganistanu w liczbie 3200 to około 10 razy więcej powracających dobrowolnie niż w roku 2015. Prawdopodobnie wpłynęły na to zwiększone kwoty, jakimi Niemcy zachęcają migrantów do opuszczania ich kraju. W podawanym przez „Sueddeutsche Zeitung” 5-osobowa rodzina oprócz pełnego pokrycia kosztów podróży otrzymuje jeszcze 4200 euro oraz drobne sumy na wydatki: od tysiąca, do 3 tys. euro.