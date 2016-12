„Współczesne niewolnictwo” w Wielkiej Brytanii. Wielka akcja policji i prawie setka zatrzymanych

W dniach od 27 listopada do 3 grudnia śledczy dokonali zakrojonej akcji na ponad 280 salonów kosmetycznych mieszczących się w Edynburgu, Londynie i Cardiff. Minister do spraw polityki imigracyjnej Robert Goodwill zapewnił, że w ramach „Operacji Magnify” aresztowano osoby zajmujące się „barbarzyńską zbrodnią współczesnego niewolnictwa” . Rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że zidentyfikuje i pomoże potencjalnym ofiarom handlu ludźmi.

Większość z zatrzymanych to obywatele Wietnamu, Ghany, Mongolii, chin, Nigerii, Pakistanu i Indii. Jak informują śledczy zajmujący się sprawą, szefowie 68 firm otrzymali ostrzeżenie, iż będą zobowiązani zapłacić 20 tys. funtów za każdego pracownika, jeżeli nie będą w stanie udowodnić, że jest on zatrudniony legalnie i ma wymagane do pracy kontrole dokumentów.

W ramach „Operacji Magnify” śledczy sprawdzą także firmy budowlane, sprzątające, cateringowe oraz myjnie samochodowe założone w 2016 roku.

Jak podkreślił minister Robert Goodwill, operacja ma być „silnym sygnałem” dla wszystkich pracodawców, którzy nadużywają prawa imigracyjnego w celu uzyskania korzyści. – Współczesne niewolnictwo jest barbarzyńskim przestępstwem, które niszczy życie osób najsłabszych w naszym społeczeństwie – mówił.

Jak informuje BBC, wiele osób pracujących na co dzień w miejscach takich jak brytyjskie salony kosmetyczne, budowy, bary i gospodarstwa rolne, są w rzeczywistości współczesnymi niewolnikami. Przestępcy zazwyczaj korzystając z internetu zwabiają swoje ofiary do Wielkiej Brytanii obiecując im godne warunki pracy. Na miejscu jednak okazuje się, że osoby te są wyzyskiwane i wykorzystywane w pracy.