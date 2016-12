Dzięki niemu korki miały zniknąć, tymczasem sam je tworzy. Chiński autobus okazał się bezużyteczny

Pojazd po raz pierwszy zaprezentowano w maju 2016 roku na targach China Beijng International High-Tech Expo. Autobus jest szeroki na prawie 8 metrów, długi na ponad 20 metrów i wysoki na brawie 5 metrów. Jest w stanie przewozić do 300 pasażerów. Porusza się po specjalnych prowadnicach. W maju zapowiadano, że pojazd jest w fazie testów. Niewiele osób wierzyło wtedy, że niezwykły autobus napędzany elektrycznie może wyjechać niedługo na ulice. Główny inżynier pracujący nad projektem Song Youzhou stwierdził, że największą zaletą Transit Elevated Bus (TEB) jest to, że dzięki niemu można zaoszczędzić wiele przestrzeni na drodze.

Po przeprowadzeniu testów okazało się jednak, że wynalazek wcale nie pomoże rozwiązać problemu korków, a wręcz może przyczynić się do ich zwiększenia. Podczas testów w mieście Qinhuangdao okazało się bowiem, że szeroki pojazd utrudnia ruch innym samochodom. „Droga jest zwężona, co oczywiście wpływa na ruch” – tłumaczył Wang Yimin, miejscowy mechanik, który sam doświadczył niedogodności związanych z testami nietypowego autobusu.

Żeby przetestować działanie gigantycznego elektrycznego pojazdu, zbudowany został specjalny tor. Firma TEB Technology zobowiązała się do przywrócenia drogi do pierwotnego stanu do końca sierpnia, jednak do tej pory tego nie zrobiła. Specjalna trakcja również przyczynia się do utrudnień na drodze.