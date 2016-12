Fatalna pomyłka kliniki in vitro. Wykorzystano spermę niewłaściwego dawcy

Klinika przypadkowo mogła użyć do zapłodnienia kobiet spermy innego mężczyzny niż ich partnera. Według wstępnych ustaleń proceder trwał od kwietnia 2015 roku do listopada 2016 roku. Prokuratura podała, że poszkodowanych może być nawet 26 par. Klinika przyznała się do błędu i zapowiedziała, że pomoże pokrzywdzonym parom.

Do pomyłek miało dojść, ponieważ lekarz, który przygotowywał pipety z nasieniem pobranym od odpowiedniego partnera, nie zmieniał gumowej nasadki, na której znalazła się właśnie sperma innych mężczyzn. Na nasadkę nie nakładał także filtra.

O tym, że mogło dojść do błędnego zapłodnienia zorientował się technik, który od razu poinformował władze kliniki. Ta wydała oświadczenie i skontaktowała się z 26 parami. W oświadczeniu podkreślono, że klinika zobowiązuje się pomóc parom i przeprowadzić na swój koszt badania DNA. Ryzyko zapłodnienia niewłaściwą spermą jest niskie, jednak nie da się całkowicie wykluczyć tej możliwości. Spośród 26 kobiet, 9 już urodziło dzieci, a 4 są w ciąży. Pozostałe zarodki są natomiast zamrożone.