Putin: Jest porozumienie w sprawie rozejmu w Syrii

Przed chwilą otrzymałem meldunki, że kilka godzin wcześniej doszło do rozwoju wydarzeń, którego wszyscy oczekiwaliśmy i nad którym przez tak długo pracowaliśmy. Zostały podpisane trzy dokumenty. Zawieszenie broni między syryjskim rządem i zbrojną opozycją jest jednym z nich. Zbiór środków, za pomocą których ma być kontrolowane przestrzeganie rozejmu, to kolejny. Poza tym jest jeszcze deklaracja gotowości do podjęcia rozmów pokojowych, zmierzających do rozwiązania konfliktu syryjskiego - poinformował Putin podczas spotkania z ministrami spraw zagranicznych i obrony narodowej.

Rosja i partnerzy

Pokój w Syrii mają wspólnie zagwarantować Rosja, Turcja i Iran. Jak podaje TASS, porozumienie zostało osiągnięte w rezultacie współpracy Rosji z partnerami z regionu, co podczas przemówienia podkreślił Putin. – Nie ma wątpliwości co do tego, że porozumienie, które osiągnęliśmy, jest kruche i wymaga szczególnej uwagi oraz pomocy. Niezależnie od tego, jest on godnym uwagi wynikiem wspólnej pracy i wysiłków Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz naszych współpracowników z regionu – poinformował Putin.

TASS podkreśla, że prezydent Rosji oraz ministrowie z kluczowych resortów są w ciągłym kontakcie z władzami w Damaszku oraz w innych stolicach. Władimir Putin zaznaczył, że nim doszło do ostatecznego porozumienia, w Moskwie miało miejsce wiele spotkań trójstronnych z udziałem przedstawicieli Rosji, Turcji oraz Iranu.

To nie pierwsza próba przerwania krwawego konfliktu

CNN podkreśla, ze w rozmowach pominięte zostały Stany Zjednoczone, które stoją na czele międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu w Syrii. Rosja oskarżała wcześniej Waszyngton o wspieranie ugrupowań, które ona postrzega jako organizacje terrorystyczne. Jak szacują organizacje humanitarne, w wyniku wojny domowej w Syrii, w którą zamieszanych jest także kilka innych krajów, śmierć poniosło około 400 tys. osób. Obserwatorzy podkreślają, że wcześniej zawierane już były zawieszenia broni w Syrii, jak i w samym Aleppo, które jednak wkrótce łamano.