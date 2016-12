Bliscy polskiego kierowcy zapłacą podatek od ogromnej darowizny? Ministerstwo wyjaśnia

Akcja pomocy rodzinie Polaka, zainicjowana przez brytyjskiego kierowcę ciężarówki Dave Duncana, od początku cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Dotychczas (stan na 29 grudnia), udało się zebrać ponad 176 tys. funtów, co daje ponad 900 tys. złotych. Wpłaty, w większości kwot od 5 do 30 funtów, dokonało jak dotąd ponad 10,5 tys. osób. Jako cel pomysłodawca zbiórki postawił zebranie 191 tys. funtów. Pieniądze mają trafić do bliskich Łukasza Urbana.

Wśród wielu głosów wsparcia i otuchy publikowanych na forum pod zbiórką, jak również na innych portalach, zaczęto podnosić także obawy, czy rodzina Polaka nie będzie musiała zapłacić podatku od darowizny. Powyżej sumy 20 tys. 556 złotych obowiązuje 20-proc. próg. Jeżeli udałoby się zebrać zamierzone 191 tys. funtów, a więc ponad 980 tys. złotych, byłoby to niemalże 200 tys. złotych.

Unikną podatku?

TVN24 BiŚ wyjaśnił tę kwestię w Ministerstwie Finansów. Paweł Jurek z zespołu ds. mediów wyjaśnił, że odprowadzenie podatku byłoby konieczne, gdyby kwota pochodziła od jednej osoby. Ponieważ jednak darczyńców było wielu, skarbówka potraktuje sprawę inaczej. Jak wytłumaczył Jurek, w świetle prawa organizator zbiórki traktowany jest tylko jako przekaźnik, który pośredniczy w ofiarowaniu pieniędzy. Granicą jest kwota 4902 złotych. Jeżeli pojedynczy darczyńca wpłaciłby więcej, konieczne było zapłacenie podatku od kwoty przekroczenia. TVN24 BiŚ podaje, powołując się na słowa przedstawiciela resortu finansów, że ważne jest, by organizatorzy zbiórki przekazali obdarowanym imienną listę darczyńców. Pozwoli to sprawdzić wysokość poszczególnych kwot. Poniżej link do zbiórki: