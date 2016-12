Partner George'a Michaela udostępnił w internecie nieznany dotąd utwór artysty

Były wokalista zespołu Wham! zmarł w Boże Narodzenie. Przyczyną zgonu była prawdopodobnie niewydolność serca. O śmierci poinformował w specjalnym komunikacie agent piosenkarza. Policja stwierdziła, że śmierć artysty „jest niejasna, ale nie ma żadnych podejrzanych okoliczności”. „Z wielkim smutkiem możemy potwierdzić, że nasz ukochany syn, brat i przyjaciel George odszedł w spokoju w swoim domu w czasie świąt Bożego Narodzenia” - poinformowano w oświadczeniu. „Rodzina prosi, aby uszanować jej prywatność w tym trudnym dla niej czasie. Na tym etapie nie będziemy udzielać żadnych komentarzy” - dodano.

Kilka dni po śmierci artysty Fadi Fawaz, były partner muzyka, opublikował nieznaną dotąd piosenkę George'a Michaela. Utwór nosi tytuł „This Kind Of Love" i pochodzi z 1990 roku. W jego produkcji brał udział Elton John, przyjaciel Goerge'a Michaela. Piosenka „Tmiała zostać opublikowana na niewydanej płycie pt. „Trojan Souls".







„Przyjechałem po niego, ale już nie żył. Leżał spokojnie w łóżku”

George Michael urodził się w 1963 roku w północnym Londynie, jako Georgios Kyriacos Panayiotou. Pochodził z rodziny greckiego emigranta z Cypru oraz rodowitej Angielki. Był współzałożycielem zespołu Wham!, który stworzył m.in. znany na całym świecie świąteczny hit „Last Christmas”. Po tym, gdy zespół zakończył działalność Michael rozpoczął karierę solową.

Na łamach „Daily Telegraph” życiowy partner Michaela opowiadał o ostatnich dniach muzyka. – Wybieraliśmy się na świąteczny lunch. Przyjechałem po niego, ale już nie żył. Leżał spokojnie w łóżku – opowiadał. – Wszystko się zawaliło – dodawał. Fadi Fawaz, który spędził z Georgem Michaelem kilka ostatnich lat, ujawnił mroczne strony z życia artysty. Podobno był uzależniony od heroiny, co pośrednio mogło okazać się przyczyną jego śmierci.

– Kilka razy wieziono go na sygnale na ostry dyżur. Brał heroinę. To i tak niezwykłe, że przeżył tak długo – stwierdził Fawaz. W wywiadzie dla brytyjskiej gazety dodawał, że zamierzał spotkać się z partnerem w święta pomimo ochłodzenia wzajemnych relacji we wcześniejszych miesiącach.