Tańczące niedźwiedzie odczarują nowy rok? Każdego roku jest ich coraz mniej

Od Bożego Narodzenia do Nowego roku w dolinie Trotus w Rumunii można się natknąć na wyjątkowe przemarsze. Przy dźwiękach fletów i bębnów uloicami miast przechodzą "niedźwiedzi tancerze". Ubrani w strojne skóry niedźwiedzi Rumuni tańcem odpędzają złe duchy odchodzącego roku, aby przyszły mógł w spokoju zająć jego miejsce. Według turystów przebywających wówczas w okolicy, tańce niedźwiedzi to niezapomniane widowisko. Dla tych, którzy nie mogą udać się w święta do Trotus, by za skromną zapłatę w postaci alkoholu i lokalnej słoniny oglądać tańce na żywo, pozostają zdjęcia ceremonii, publikowane przez fotografów w mediach społecznościowych.

Według wyjaśnień mieszkańców lokalnych miast i wsi, zwyczaj niedźwiedzich tańców wziął się z czasów, gdy na święta z okolicznych gór do doliny Trotus schodzili się Cyganie z małymi niedźwiadkami uwiązanymi na linie. Rytuał ten kojarzył się z radosnym okresem świątecznym i miał przynosić szczęście w nowym roku, dlatego też Rumuni zaczęli sami przebierać się za majestatyczne zwierzęta i tańcem co roku próbują rozproszyć złe wspomnienia z minionego roku. Obecnie jednak coraz mniejsza ilość młodych ludzi zainteresowana jest tą tradycją. Znaczenie ma tutaj z pewnością cena niedźwiedzich skór, dochodząca do około 2 tys, euro. W związku z tym pojawił się pomysł wpisania ceremonii na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.