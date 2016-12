Nie żyje legenda szwajcarskiego kolarstwa Ferdi Kuebler

Ferdinanda Kublera zalicza się do najbardziej utytułowanych kolarzy szwajcarskich, jak i do elity światowego kolarstwa. Charakteryzował go waleczny styl jazdy.

Największe sukcesy odnosił już w dość późnym wieku. Mając 31 lat odniósł zwycięstwo w Tour de France. Trzykrotnie brał udział w Giro d’Italia, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w latach 1951-52 oraz czwarte w 1950 roku. Wygrał też między innymi: À travers Lausanne w latach 1940-1942 i 1945, Tour de Suisse w latach 1942, 1948 i 1951, Mistrzostwa Zurychu w 1943 roku, Berner Rundfahrt w latach 1943 i 1949, Tour de Romandie w latach 1948 i 1951, Grand Prix de l'industrie et du commerce de Prato i Grand Prix de Lugano w 1950 roku, La Flèche Wallonne i Liège-Bastogne-Liège w latach 1951-52, Bordeaux-Paryż w 1953 roku, a pięć lat później był najlepszy w wyścigu Mediolan-Turyn.

Pierwszy medal na arenie międzynarodowej zdobył w 1949 roku, kiedy podczas szosowych mistrzostw świata w Kopenhadze był drugi w wyścigu ze startu wspólnego. Rok później na mistrzostwach świata w Moorslede w tej samej konkurencji był trzeci. Na mistrzostwach świata w Varese w 1951 roku zwyciężył w wyścigu ze startu wspólnego. W 1945 roku został mistrzem kraju w kolarstwie przełajowym, a w latach 1940, 1941 i 1943 zwyciężał podczas torowych mistrzostw Szwajcarii.