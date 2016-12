Media: Samolot lecący do Warszawy lądował awaryjnie. Polak groził, że zdetonuje bombę

Portal zpravy.cz podaje, że Boeing linii lotniczych Enter Air zmierzający do Warszawy wylądował awaryjnie w Pradze. Na pokładzie znajdowało się 162 pasażerów i sześciu członków załogi. Jeden z pasażerów groził, że w samolocie znajduje się bomba, która może zostać zdetonowana. Policja zatrzymała już podejrzanego, obecnie jest on przesłuchiwany. Konieczne było wyprowadzenie go siłą z pokładu samolotu.

Wszyscy pasażerowie feralnego lotu zostali już ewakuowani, a na miejsce wezwano specjalistów od materiałów wybuchowych. Lot nie będzie już dziś kontynuowany, pasażerom – w większości Polakom – zostanie zapewnione zakwaterowanie.

Czeski minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec poinformował, że mężczyzna, który groził zdetonowaniem bomby, prawdopodobnie jest Polakiem, na taką narodowość wskazuje też m.in. portal lidovky.cz. Polityk pytany przez dziennikarzy o to, czy mamy do czynienia z działaniem o charakterze terrorystycznym odparł: – Raczej chodzi o osobę, która jest obłąkana.

Ruch na lotnisku Vaclava Havla, gdzie doszło do awaryjnego lądowania, został czasowo wstrzymany. Serwis flightradar24 poinformował, że wznowiono go około godziny przed godziną 22.