Ranking: Prezes PiS wśród „12 osób, które mogą sprawić, że będziesz chciał pozostać w łóżku”

Autorzy rankingu zwracają uwagę na fakt, „iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy Europa musiała się zmierzyć z wieloma problemami”. Według dziennikarzy u„biegły rok był dla Europejczyków najbardziej nieprzyjemny od czasu wojny domowej na Bałkanach”. Prognoza na najbliższe miesiące nie jest jednak optymistyczna, ponieważ według „Politico” nic nie wskazuje na to, że sytuacja zmieni się na lepsze. W związku z tym, w duchu przygnębienia prezentujemy ranking 12 osób, które mogą sprawić, że będziesz chciał pozostać w łóżku, ponieważ mogą one zrujnować rok 2017. Twórcy zestawienia podkreślili, że „nie umieścili w nim osób takich jak Władimir Putin, Recep Tayip Erdogan czy Donald Trump, ponieważ są oni oczywistymi złoczyńcami, a nie potencjalnymi niszczycielami radości”.

W zestawieniu znaleźli się m.in. dziennikarze brytyjskich tabloidów, którzy zostali skrytykowani za tworzenie rzeczywistości, która nie istnieje oraz wpływanie na opinię społeczną poprzez wywoływanie lęków i histerii społecznej. Na liście umieszczono także rosyjskich hakerów, którzy mieli wpłynąć na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, szefowie chińskiej ligi piłkarskiej, którzy oferują gwiazdom europejskich lig ogromne pieniądze w zamian za transfer. Na kolejnych miejscach umieszczono również doradcę Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna, włoski komika Beppe Grillo, twórcę Ruchu Pięciu Gwiazdek, który może doprowadzić do zmian na włoskiej scenie politycznej czy byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. Co ciekawe, w zestawieniu pojawił się również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Autorzy zestawienia stwierdzili, że „Kaczyński jest z pewnością najbardziej antyeuropejskim politykiem w UE”. „Atakował Brukselę za »straszną biurokrację« oraz »instytucjonalne osłabianie państw narodowych«”. Zdaniem „Politico” s„ą to wypowiedzi, z których mógłby być dumny Nigel Farage”. Dziennikarze przypomnieli także słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który miał stwierdzić, iż „prezes PiS jest niebezpieczny i nieodpowiedzialny”. „Większość obserwatorów powinna uznać to za trafne, mimo dziwactw Wałęsy” – napisano. Polityka opisano jako „osobę, która dzieli Polskę, podważa rządy prawa i wolność mediów”. „Polska była złotym dzieckiem wśród nowych krajów członkowskich UE. Dzięki polityce Kaczyńskiego trafiła do kosza z napisem problem” – twierdzą dziennikarze „Politico”