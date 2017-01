8 osób zatrzymanych w związku z zamachem w Stambule

Wcześniej w poniedziałek 2 stycznia media poinformowały, że do dokonania zamachu terrorystycznego na popularny klub Reina w Stambule przyznało się Państwo Islamskie. Tzw. Państwo Islamskie informowało w mediach społecznościowych, że „atak w Stambule był kolejnym elementem tzw. błogosławionej operacji przeciw obrońcom krzyża”. „Bohaterski żołnierz uderzył w jeden z klubów, w którym chrześcijanie obchodzili swoje bezbożne święto” – napisano. W dalszej części wpisu możemy przeczytać, że „zdaniem bojowników władze Turcji powinny mieć świadomość, że krew muzułmanów, którzy giną w wyniku działań tureckiej armii w Syrii musi zostać pomszczona”.

Do ataku doszło w około godziny 1:15 1 stycznia. Z medialnych doniesień oraz słów ministra wynika, że ataku dokonał jeden człowiek, choć kilka wersji mówiło o dwóch zamachowcach. Najpierw miał oni zastrzelić ochroniarza oraz policjanta, którzy pilnowali wejścia do klubu. Następnie uzbrojony w długą broń miał wejść do klubu i otworzyć ogień do bawiących się tam gości, których było około 600. Część osób zdołała się uratować wyskakując z tarasu klubu do Cieśniny Bosfor, nad którą położony jest ten jeden z najbardziej luksusowych klubów w Stambule.

W wyniku zamachu zginęło 39 osób, a 69 innych zostało rannych. Ofiary ataku pochodziły z 14 rożnych krajów m.in. z Indii, Maroka, Jordanii, Kanady, Rosji, Tunezji, Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu.