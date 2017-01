400 domniemanych dżihadystów pochodzenia tunezyjskiego przebywa w Europie

Hedi Madżdub poinformował, że około 400 domniemanych dżihadystów pochodzenia tunezyjskiego przebywa obecnie w Europie. Bardziej szczegółowo odniósł się również do listy 2929 osób związanych z terrorystami. Stwierdził, że 1500 z nich przebywa w Syrii, ok. 500 w Libii, a 150 w Iranie. 800 domniemanych dżihadystów miało wrócić do Tunezji.

Tunezja stanie się „nową Somalią”?

„Wracający do Tunezji dżihadyści mogą stać się wielkim zagrożeniem dla tego kraju. Zdaniem tamtejszych służb, jeśli nie zostaną podjęte nadzwyczajne środki, Tunezja może stać się >>nową Somalią<<” - informował „Deutsche Welle” pod koniec 2016 roku. Dżihadyści, którzy wracają do Tunezji brali udział w walkach w Iraku, Syrii czy Libii, gdzie przeszli szkolenia wojskowe i potrafią obsługiwać wszystkie rodzaje broni. Tajne służby Tunezji alarmują, że rząd powinien sięgnąć po „nadzwyczajne środki” i m.in. pozbawiać ich obywatelstwa. MSW w Tunisie poinformowało, że do kraju powróciło już 800 dżihadystów. „Deutsche Welle” podkreśla, że w ekstremistycznych ugrupowaniach w Iraku i Syrii walczy ponad 5 tys. Tunezyjczyków.