Zmiany w prawie pracy. Pracownik nie musi odbierać służbowych maili i telefonów po godzinach

Francuskie regulacje dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 50 osób. Zgodnie z prawem, które weszło w życie 1 stycznia 2017 roku pracownik nie ma obowiązku odczytywać ani odpowiadać na służbowe wiadomości, których nie otrzymał w godzinach pracy. Przepisy wprowadzone przez francuski rząd są bardzo precyzyjne. Ustawodawcy zwrócili również uwagę na fakt, iż nawet jeśli pracownik odczyta taką wiadomość, nie musi na nią odpowiadać. Za brak reakcji pracownika na maila czy telefon poza godzinami pracy pracownik nie może ponieść żadnych konsekwencji. Autorzy ustawy podkreślili, że pracodawcy wysyłając maile po godzinach pracy wykorzystywali swoich pracowników powodując u nich dodatkowy stres i wypalenie zawodowe.

Jak podaje Gazeta.pl prawo pracy we Francji jest jednym z najbardziej liberalnych i dostosowanych do potrzeb pracownika na świecie. Wszelkie propozycje zmian wywołują ogromne protesty społeczne. Przykładowo Francja to jedeno z niewielu państw, gdzie tydzień pracy liczy 35 godzin. Po tym jak władze ogłosiły pomysł wydłużenia tygodnia pracy, na ulice wyszlo kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy protestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. W związku z tym w nowelizacji kodeksu prawa pracy ustalono, że tydzień pracy liczy 35 godzin, natomiast może być on ustalany indywidualnie na podstawie porozumień zakładowych.