Ustalono tożsamość zamachowca ze Stambułu

– Ustalono tożsamość osoby odpowiedzialnej za atak w Stambule – przekazał minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu podczas telewizyjnego wywiadu. Szef MSZ Turcji nie ujawnił jednak imienia i nazwiska terrorysty.

Wczoraj w sieci udostępnione zostało nagranie, na którym widać, jak podejrzany o dokonanie zamachu w Stambule wymienia walutę w kantorze.

Odpowiedzialność za zamach, do którego doszło w sylwestrową noc w klubie Reina wzięło na siebie tzw. Państwo Islamskie. Głównym podejrzanym jest obywatel Uzbekistanu lub Kirgistanu, który ma powiązania z IS. Do zamachu na klub w dzielnicy Ortakoy doszło około godziny 1:15 1 stycznia 2017 roku. Zginęło w nim 39 osób, a 69 zostało rannych. Ofiary ataku pochodziły z 14 rożnych krajów m.in. z Indii, Maroka, Jordanii, Kanady, Rosji, Tunezji, Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu. W poniedziałek 2 stycznia policja zatrzymała 8 osób, które mogą mieć związek z zamachem na klub nocny w Stambule. Wszyscy zatrzymani przebywają w areszcie.