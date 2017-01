Transmitowali na Facebooku brutalny atak na upośledzonego 18-latka. „Pier*** białych ludzi”

Do ataku i jego transmisji na żywo na Facebooku doszło we wtorek. Całe wideo trwało 30 minut. Widać na nim związanego młodego mężczyznę, który ma zakneblowane usta i kuli się w rogu pokoju.

Czterech czarnoskórych napastników kopie mężczyznę, bije, tnie mu nożem ubrania, posypuje popiołem z papierosów. W pewnym momencie ścina mu część jego włosów z fragmentem skóry, powodując krwawienie. W tle słychać okrzyki „pier*** białych ludzi” i „pier*** Donalda Trumpa”.

CNN informuje, że wśród napastników były dwie kobiety i dwóch mężczyzn. 18-letni upośledzony chłopak, który stał się ich ofiarą, chodził z nimi do szkoły. Niewykluczone, że został porwany przez czwórkę napastników.

Policja znalazła chłopaka włóczącego się po ulicach Chicago we wtorek. Od razu został przewieziony do szpitala. Funkcjonariusze wrócili później w miejsce, w którym znaleźli 18-latka i weszli do stojącego nieopodal domu. Tam znaleźli ślady walki i zniszczenia.

Czwórka napastników została już zatrzymana. Niedługo zostaną im postawione formalne zarzuty.