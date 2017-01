Belgrad wystąpi o ekstradycję Ramusha Haradinaja

Kosowo zaprotestowało przeciwko zatrzymaniu Ramusha Haradinaja. Prezydent Hashim Thaci w dniu zatrzymania byłego szefa rządu Kosowa we Francji poinformował, że jest to nie do zaakceptowania i zażądał natychmiastowego zwolenienia kosowskiego bohatera narodowego. Francuski rząd zdecydował natomiast, że były premier Kosowa pozostanie w areszcie na czas rozpatrywania sprawy jego ekstradycji.

Do zatrzymania Ramusha Haradinaja doszło na lotnisku Bazylea-Miluza-Fryburg. Francuska policja swoje działania tłumaczyła międzynarodowym nakazem aresztowania, wydanym przez Serbię jeszcze w 2004 roku. Były premier nieuznawanego przez Serbów Kosowa w latach 1998-1999 był dowódcą partyzanckich oddziałów walczących o niepodległość prowincji. Ostatecznie Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku.

Były premier Kosowa nie przyznaje się do zarzucanych mu zbrodni przeciwko ludzkości: tortur, morderstw oraz wypędzania ludności serbskiej z zajmowanych przez nią terenów. Jego stanowisko potwierdził międzynarodowy trybunał ds. zbrodni w byłej Jugosławii, który uniewinnił Haradinaja w dwóch procesach: w 2008 i 2012 roku.