Rosja zmniejsza obecność wojskową w Syrii. Na rozkaz Putina

Ministerstwo Obrony przystąpiło do redukcji sił zbrojnych rozmieszczonych w Syrii na podstawie decyzji prezydenta Rosji Władimira Putina – poinformował generał Walerij Gierasimow. Dodał, że Syrię opuści grupa rosyjskich okrętów m.in. lotniskowiec Admirał Kuzniecow i krążownik Piotr Wielki. Pierwszy z nich ma rozpocząć przygotowania do powrotu do bazy jeszcze w piątek 6 stycznia.

Jak szacują organizacje humanitarne, w wyniku wojny domowej w Syrii, w którą zamieszanych jest także kilka innych krajów, śmierć poniosło około 400 tys. osób. Podczas konferencji w październiku 2016 roku europejscy liderzy, w tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący PE Martin Schulz zwrócili uwagę na to, że coraz częściej kraje zachodnie wyrażają się negatywnie pod adresem Rosji w związku z działaniami tego państwa w Syrii. Chodzi przede wszystkim o ataki, do których dochodzi w Aleppo. Głównymi ofiarami bombardowań są cywile, w tym kobiety oraz dzieci. Przypomniano również o tym, że Francja i Stany Zjednoczone wezwały do wszczęcia dochodzenia w sprawie możliwości popełnienia przez Rosję zbrodni wojennych.