Guy Verhofstadt kandydatem na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Były premier Belgii i lider europejskich liberałów ogłosił swoją kandydaturę w nagraniu zamieszczonym dziś w Internecie. Przekonuje w nim o swoim bogatym doświadczeniu i o tym, że będąc premierem Belgii przez wiele lat umiejętnie szukał kompromisu. – Unia Europejska to piękny polityczny projekt, który czerpie siłę ze swej różnorodności. W tych burzliwych czasach, gdy Europie zagrażają wszelkiego sortu nacjonaliści i populiści, potrzebujemy wizjonerów, budujących mosty i kompromisy. Chcę być jednym z nich – mówi Verhofstadt.

Guy Verhofstadt był premierem Belgii w latach 1999-2008. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji i przewodniczącym grupy liberalnej. Studiował prawo na Uniwersytecie w Gandawie. 12 lipca 1999 został mianowany premierem Belgii. Stanął na czele pierwszego od 1958 gabinetu, w którym nie znaleźli się członkowie chrześcijańskiej demokracji oraz pierwszym premierem rządu z działaczami partii zielonych w Belgii. Od 2007 do 2009 Guy Verhofstadt sprawował mandat senatora. W 2009 został wybrany do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. 30 czerwca 2009 powołano go na funkcję przewodniczącego grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. W 2014 uzyskał europarlamentarną reelekcję. Pozostał przewodniczącym frakcji ALDE również w VIII kadencji PE.