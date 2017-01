Zamach w Berlinie nie przestraszył Niemców. Większość czuje się bezpiecznie w swoim kraju

Z najnowszego sondażu DeutschlandTrend instytutu infratest dimap wynika, że 73 procent Niemców czuje się „raczej bezpiecznie”, a 26 procent „raczej niepewnie”.

Sondaż przeprowadzono na zlecenie telewizyjnego programu informacyjnego „Tagesthemen” ARD i dziennika „Die Welt” dwa tygodnie po zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie.





Zamach w Berlinie

W poniedziałek 19 grudnia w Berlinie doszło do zamachu terrorystycznego. Rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum ludzi podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Samochód miał polską rejestrację. W kabinie znaleziono także zwłoki innej osoby. Około 3 nad ranem we wtorek niemiecka policja potwierdziła, że to Polak. Nad ranem służby rozpoczęły szturm na byłym lotnisku Tempelhof, które obecnie jest jednym z największych ośrodków dla uchodźców. Podano wówczas, że podejrzanym o dokonanie ataku jest 23-letni Pakistańczyk Naved B. Dopiero około godziny 13 berlińska policja poinformowała, że schwytała nieodpowiedniego człowieka. Prawdziwy zamachowiec został zastrzelony kilka dni później w Mediolanie.