Wybuch samochodu pułapki na północy Syrii. Wiele ofiar

Wybuch nastąpił około godz. 11:40 czasu lokalnego w pobliżu rynku i budynku sądu. Eksplodowała ciężarówka, w której znajdowała się bomba.

CNN cytuje jednego ze świadków zdarzenia, który nie chciał ujawniać swoich danych w obawie o bezpieczeństwo. – Mój dom znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie doszło do eksplozji. Odgłos wybuchu był bardzo silny – relacjonował. Świadek dodał, że widział co najmniej siedem ciał.

Do tej pory żadna organizacja nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu, ale w przeszłości w mieście dochodziło już do eksplozji, za którymi stali bojownicy tzw. Państwa Islamskiego.





Głównymi ofiarami cywile

Jak szacują organizacje humanitarne, w wyniku wojny domowej w Syrii, w którą zamieszanych jest także kilka innych krajów, śmierć poniosło około 400 tys. osób. Podczas konferencji w październiku 2016 roku europejscy liderzy, w tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący PE Martin Schulz zwrócili uwagę na to, że coraz częściej kraje zachodnie wyrażają się negatywnie pod adresem Rosji w związku z działaniami tego państwa w Syrii. Chodzi przede wszystkim o ataki, do których dochodzi w Aleppo. Głównymi ofiarami bombardowań są cywile, w tym kobiety oraz dzieci. Przypomniano również o tym, że Francja i Stany Zjednoczone wezwały do wszczęcia dochodzenia w sprawie możliwości popełnienia przez Rosję zbrodni wojennych.