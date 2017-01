Niemcy ponownie zweryfikują uchodźców? Powodem terroryzm i wyłudzenia

Zdaniem federalnego ministra pomocy rozwojowej, społeczeństwo niemieckie ma prawo domagać się precyzyjnej weryfikacji uchodźców. Podkreśla, że procedury powinny być powtórzone, m.in. ze względu na zagrożenie terrorystyczne i podejrzenie wyłudzania świadczeń socjalnych.

„Deutsche Welle” informuje, że Gerd Mueller przypomniał zamach terrorystyczny, który miał miejsce na jarmarku świątecznym w Berlinie. Przypomnijmy, że za atak odpowiadał 24-letni Anis Amri, który w kontaktach z władzami posługiwał się 14 nazwiskami. Ponadto mężczyzna mógł bez problemów poruszać się po Niemczech i podróżować po Europie, zanim został zastrzelony w Mediolanie

Do tego niemiecki polityk wymieniał przypadki wyłudzeń świadczeń socjalnych przez osoby, które kilkakrotnie zarejestrowały się w Niemczech. Tylko podczas kontroli w Brunszwiku ujawniono 300 przypadków wyłudzeń.

Co ciekawe, rzeczniczka Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców BAMF przyznała, że urząd do dzisiaj nie jest w stanie przedstawić ilu uchodźców przybyło do Niemiec bez dokumentów tożsamości.